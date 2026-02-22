Brisante Ost- und Sachsen-Derbys: Das sagen Fans von Erzgebirge Aue

Aue
Derbys sind hoch emotional. Fußballfans wissen genau das zu schätzen. Was aber ein richtiges Derby ist, darüber gehen die Meinungen auch unter den Anhängern auseinander.
Derbys stecken voller Emotionen. Das schätzen die Fans und kamen auch am Sonntag zum Ostkracher zwischen Erzgebirge Aue und Energie Cottbus ins eins-Erzgebirgsstadion. 11.774 Anhänger erlebten die Begegnung, die das glücklichere Ende für die Gäste aus der Lausitz hatte. Das Spiel, das wegen Ausschreitungen für zwanzig Minuten unterbrochen...
