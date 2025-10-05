Bürgerpreis im Erzgebirge geht 2025 an ein Ehepaar

Aue
Ehre, wem Ehre gebührt - den feierlichen Rahmen beim 29. Lauterer Vugelbeerfast hat die Stadt Lauter-Bernsbach genutzt, um den Eheleuten Maria und Ullrich Mothes den diesjährigen Bürgerpreis der Kommune zu verleihen. Die beiden sind seit vielen Jahren ehrenamtlich im Erzgebirgszweigverein Lauter tätig, haben Aufgaben im Vorstand übernommen...
