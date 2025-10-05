Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei der Ehrung (v.li.) Christina Lötzsch, die 26. Lauterer Vugelbeerkönigin, Vugelbeermännel Ulrich Meyer, Ullrich und Maria Mothes sowie Bürgermeister Thomas Kunzmann.
Bei der Ehrung (v.li.) Christina Lötzsch, die 26. Lauterer Vugelbeerkönigin, Vugelbeermännel Ulrich Meyer, Ullrich und Maria Mothes sowie Bürgermeister Thomas Kunzmann. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Bürgerpreis im Erzgebirge geht 2025 an ein Ehepaar
Von Ramona Schwabe
Die Stadt Lauter-Bernsbach hat den Bürgerpreis in diesem Jahr an ein Ehepaar verliehen, das sich ehrenamtlich seit Jahren im Erzgebirgszweigverein Lauter engagiert.

Ehre, wem Ehre gebührt - den feierlichen Rahmen beim 29. Lauterer Vugelbeerfast hat die Stadt Lauter-Bernsbach genutzt, um den Eheleuten Maria und Ullrich Mothes den diesjährigen Bürgerpreis der Kommune zu verleihen. Die beiden sind seit vielen Jahren ehrenamtlich im Erzgebirgszweigverein Lauter tätig, haben Aufgaben im Vorstand übernommen...
