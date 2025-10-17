Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mauswiesel Finn lebt im Auer Zoo der Minis. Der Tierpark ist nur einer von drei Zoos in Europa, wo dieses kleinste Raubtier der Welt gehalten wird.
Mauswiesel Finn lebt im Auer Zoo der Minis. Der Tierpark ist nur einer von drei Zoos in Europa, wo dieses kleinste Raubtier der Welt gehalten wird. Bild: Jonas Wunderlich/Zoo der Minis
Mauswiesel Finn lebt im Auer Zoo der Minis. Der Tierpark ist nur einer von drei Zoos in Europa, wo dieses kleinste Raubtier der Welt gehalten wird.
Mauswiesel Finn lebt im Auer Zoo der Minis. Der Tierpark ist nur einer von drei Zoos in Europa, wo dieses kleinste Raubtier der Welt gehalten wird. Bild: Jonas Wunderlich/Zoo der Minis
Aue
Bundesweites Ranking sieht Auer Zoo der Minis ganz weit vorn
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Gunst der Besucher liegt der Auer Tierpark auf Platz 4 in Sachsen, bundesweit auf Platz 33. Was das Tierpark-Team sich von der Bewertung erhofft.

Bei einem bundesweiten Zoo-Ranking hat der Auer Zoo der Minis eine tolle Platzierung erreicht. Das Ranking mit 370 Zoos hat das Portal Testberichte veröffentlicht. Demnach kam der Auer Tierpark in der Gunst der Besucher auf Platz vier in Sachsen und auf Platz 33 im bundesweiten Ranking. In die positive Gesamtbewertung des Zoos der Minis flossen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
31.07.2025
3 min.
„Ich habe hier meinen Traum verwirklicht“: Zoo der Minis in Aue hat einen neuen Chef
Peter Hömke ist ab 1. August der neue Leiter im Auer Zoo der Minis.
Bärbel Schroller war viele Jahre die Leiterin des Auer Tierparks. Jetzt geht sie in den Ruhestand und übergibt die Leitung an jemanden, der den Beruf dort gelernt hat: Peter Hömke. Was dieser plant.
Heike Mann
16:10 Uhr
4 min.
Mit Pumpernickel und Früchtebrot: Als Kuhschnappel in aller Munde war
Frieder Meinert arbeitete jahrzehntelang in der Brotfabrik in Kuhschnappel und organisiert bis heute die Treffen der Ehemaligen.
Dank seiner Brotfabrik war der kleine Ort mit dem lustigen Namen zu DDR-Zeiten republikweit bekannt. Das Vorzeigeunternehmen nahm ein trauriges Ende.
Bernd Appel
06.09.2025
5 min.
Jungtier-Boom in Tierpark im Erzgebirge pünktlich vor großem Fest
Gleich bei fünf Arten im Auer Zoo der Minis hat es in den vergangenen Wochen Nachwuchs gegeben.
Im Auer Zoo der Minis wuselt es gerade besonders. Zahlreiche Tierbabys haben das Licht der Welt erblickt. Der Boom bei den Jungtieren kommt dem Tierpark genau recht vor einem großen Fest.
Heike Mann
16:15 Uhr
1 min.
Ampel-Ärger in Oelsnitz: Kritik ist für Stadt neu
Wegen längerer Wartezeiten an Ampeln der B 92 gibt es in Oelsnitz Kritik.
Es habe keine Beschwerden zu Schaltungen und Wartezeiten auf der B 92 gegeben, heißt es aus dem Rathaus. Die zuständige Behörde hatte indes reagiert.
Ronny Hager
Mehr Artikel