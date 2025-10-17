Bundesweites Ranking sieht Auer Zoo der Minis ganz weit vorn

Aue
In der Gunst der Besucher liegt der Auer Tierpark auf Platz 4 in Sachsen, bundesweit auf Platz 33. Was das Tierpark-Team sich von der Bewertung erhofft.
Bei einem bundesweiten Zoo-Ranking hat der Auer Zoo der Minis eine tolle Platzierung erreicht. Das Ranking mit 370 Zoos hat das Portal Testberichte veröffentlicht. Demnach kam der Auer Tierpark in der Gunst der Besucher auf Platz vier in Sachsen und auf Platz 33 im bundesweiten Ranking. In die positive Gesamtbewertung des Zoos der Minis flossen...
