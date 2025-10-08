„Da wissen Gäste gleich, wo sie sind“: Fans von Erzgebirge Aue verschönern Bahnhof

Fans des FC Erzgebirge Aue haben dem Bahnhof in Aue einen lila-weißen Farbtupfer verpasst. Geplant war noch mehr – doch der Denkmalschutz machte einen Strich durch die Rechnung.

Der Bahnhof in Aue hat jetzt einen Farbtupfer erhalten. Kreative Köpfe aus der aktiven Fanszene des FC Erzgebirge Aue sprühten auf zwei bis dato triste Wände das Logo der BSG Wismut vor lilafarbenem Wald und einen Bergmann samt Erzbrigade-Schriftzug. Der Bahnhof in Aue hat jetzt einen Farbtupfer erhalten. Kreative Köpfe aus der aktiven Fanszene des FC Erzgebirge Aue sprühten auf zwei bis dato triste Wände das Logo der BSG Wismut vor lilafarbenem Wald und einen Bergmann samt Erzbrigade-Schriftzug.