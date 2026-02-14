MENÜ
  • „Das ist eine Sauerei“: Bürgermeister im Erzgebirge schimpft über Umweltfrevel – Dosen und Kabel in Brand gesetzt

Aue
„Das ist eine Sauerei“: Bürgermeister im Erzgebirge schimpft über Umweltfrevel – Dosen und Kabel in Brand gesetzt
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Freitagabend hat es einen Gefahrstoff-Einsatz in Aue-Bad Schlema gegeben. Am Tag darauf gab es eine Vor-Ort-Begehung in der Hakenkrümme. Gab es Entwarnung?

In der Hakenkrümme in Aue-Bad Schlema hat es am Freitagabend einen Einsatz der Feuerwehr gegeben, nachdem Passanten auf Abfallstoffe aufmerksam geworden waren, die zum Teil in Brand standen. Es sollen Dosen mit Farbe und Bauschaum sowie Kabel gewesen sein, so die Polizei nach ersten Erkenntnissen. In einem Wasserabzugsgraben war zudem eine...
