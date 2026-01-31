„Das waren lustlose Auftritte": Das sagen die Fans zur Trainerentlassung bei Erzgebirge Aue

Die Krise des FC Erzgebirge Aue hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Nach der Niederlage im Kellerduell gegen Havelse muss Jens Härtel gehen. Trägt er an der Talfahrt eine Schuld? Eine Umfrage.

Als die ganz treuen Auswärtsfahrer in Hannover im Eilenriedestadion noch mit FCE-Sportgeschäftsführer Michael Tarnat diskutierten, überschlugen sich in den sozialen Medien die Kommentare. Freundlich war da keiner mehr. Eher sprachen Resignation und Wut aus den eilig verfassten Zeilen. Die 1:3-Pleite des FC Erzgebirge Aue am Freitagabend im...