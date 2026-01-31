MENÜ
  „Das waren lustlose Auftritte": Das sagen die Fans zur Trainerentlassung bei Erzgebirge Aue

Nach dem Fehlstart ins Jahr 2026 muss Jens Härtel gehen.
Nach dem Fehlstart ins Jahr 2026 muss Jens Härtel gehen.
Fans des FC Erzgebirge Aue auf der Westtribüne.
Fans des FC Erzgebirge Aue auf der Westtribüne.
Wer folgt als Cheftrainer auf Jens Härtel.
Wer folgt als Cheftrainer auf Jens Härtel.
Nach dem Fehlstart ins Jahr 2026 muss Jens Härtel gehen.
Nach dem Fehlstart ins Jahr 2026 muss Jens Härtel gehen. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Fans des FC Erzgebirge Aue auf der Westtribüne.
Fans des FC Erzgebirge Aue auf der Westtribüne. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Wer folgt als Cheftrainer auf Jens Härtel.
Wer folgt als Cheftrainer auf Jens Härtel. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Aue
„Das waren lustlose Auftritte": Das sagen die Fans zur Trainerentlassung bei Erzgebirge Aue
Von Katja Lippmann-Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Krise des FC Erzgebirge Aue hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Nach der Niederlage im Kellerduell gegen Havelse muss Jens Härtel gehen. Trägt er an der Talfahrt eine Schuld? Eine Umfrage.

Als die ganz treuen Auswärtsfahrer in Hannover im Eilenriedestadion noch mit FCE-Sportgeschäftsführer Michael Tarnat diskutierten, überschlugen sich in den sozialen Medien die Kommentare. Freundlich war da keiner mehr. Eher sprachen Resignation und Wut aus den eilig verfassten Zeilen. Die 1:3-Pleite des FC Erzgebirge Aue am Freitagabend im...
08:00 Uhr
3 min.
Spahn fordert Tempo bei Reformen
Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) fordert Tempo bei den Reformen. (Archivfoto)
Führende Unionspolitiker sehen das Ansehen der Koalition beim Bürger direkt an mehr Wachstum in Deutschland geknüpft. Daraus müssten jetzt Konsequenzen folgen.
Von Paul Steinbach
3 min.
31.01.2026
3 min.
Kommentar zur Trainerentlassung beim FC Erzgebirge Aue: Härtel ist die ärmste Sau
Meinung
Redakteur
Jens Härtel ist nicht mehr Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue. (Archiv)
Die Entscheidung, sich aufgrund der prekären Situation von Jens Härtel zu trennen, war unausweichlich und alternativlos. Doch wird es nun besser? Daran hat Sportredakteur Paul Steinbach seine Zweifel.
Paul Steinbach
31.01.2026
3 min.
Nach nächster Pleite: Erzgebirge Aue trennt sich von Cheftrainer Härtel
Jens Härtel ist nicht mehr Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue.
Der Traditionsclub aus dem Lößnitztal steckt tief im Abstiegskampf fest. Um den Absturz in die Regionalliga zu verhindern, hat sich der Fußball-Drittligist für einen Trainerwechsel entschieden.
Paul Steinbach
08:04 Uhr
2 min.
Bericht: Rafah-Grenzübergang öffnet für "Probebetrieb"
Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten war fast ein Jahr dicht. (Archivbild)
Nach rund einem Jahr öffnet der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wieder – zunächst nur im "Probebetrieb". Was das für Menschen in dem Küstenstreifen bedeutet.
31.01.2026
3 min.
„Mein Telefon stand nicht mehr still“: Holzkünstler aus dem Erzgebirge kommt mit Produktion kaum nach
Mirco Dost hat viel zu tun: Mit Leim befestigt er die einzelnen Teile seiner Fichten.
Mirco Dost hat in den vergangenen Monaten so viele Schwibbögen verkauft wie nie zuvor. Nach einem auf Facebook veröffentlichten Video ging die Sache durch die Decke.
Georg Müller
30.01.2026
3 min.
„Sächsisches Sibirien“ startet durch: Skipiste im Erzgebirge meldet 40 Zentimeter Schnee
Skispaß gibt es derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld zu erleben.
Beste Skibedingungen herrschen derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld. Lift, Loipen und Loipenhaus warten auf dem 950 Meter hohen Gipfel täglich auf Besucher – im Februar gibt es eine Schnee-Olympiade.
Eberhard Mädler
Mehr Artikel