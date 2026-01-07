MENÜ
  Dauerfrost im Erzgebirge lässt Fluss und Wasserfall zu Eis erstarren

Aue
Dauerfrost im Erzgebirge lässt Fluss und Wasserfall zu Eis erstarren
Redakteur
Von Heike Mann
Die derzeit eisigen Temperaturen sorgen für Naturphänomene der besonderen Art. Selbst fließende Gewässer erstarren.

Dauerfrost mit Temperaturen auch tagsüber unter Null Grad hat dazu geführt, dass die Mulde in Aue eine Eisschicht bekommen hat. Auch der Wasserfall in Blauenthal ist vereist. Eisklettern ist allerdings noch nicht möglich, so Michael Scholz vom Outdoorteam Westerzgebirge. Das will sich darum kümmern, die Eisformation für den ungewöhnlichen...
