Oberwiesenthal/​Aue 2 min.

Morddrohung gegen Ministerpräsident Kretschmer: Klage gegen Erzgebirger wird erweitert

Dem Angeklagtem wird zur Last gelegt, am Telefon angedroht zu haben, in Oberwiesenthal den Ministerpräsidenten erschießen zu wollen. Zum Strafbefehl kommen nun drei weitere Vorwürfe. Der Termin ist für Januar 2023 angesetzt.