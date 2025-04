„Die Bauarbeiten waren für uns der Killer“: Hammer-Fachmarkt im Erzgebirge schließt am Samstag

Erneut wird auf der Bundesstraße 169 in Bad Schlema gebaut. Das bringt Umleitungen sowie lange Staus mit sich. Und für einen Markt den Verlust von Kundschaft und Umsatz. Nun wird die Reißleine gezogen. Wie die Mitarbeiter die letzten Verkaufstage erleben.

Diana Rabenstein und ihr Kollege Patrick Weber verpacken Möbelteile, die verkauft sind und bald vom Kunden abgeholt werden. In dem knapp 1000 Quadratmeter großen Hammer-Markt an der Bundesstraße 169 in Bad Schlema haben sich die Regale gelichtet. Es ist Ausverkauf, alles gibt es um 50 Prozent im Preis gesenkt.