Diebstahl in Simmel-Markt im Erzgebirge misslingt: 22-Jähriger wird aggressiv

Ein junger Mann ist am frühen Dienstagabend in einem Einkaufsmarkt in Aue vorläufig festgenommen worden. Die Polizei nennt Details.

Ein 22-Jähriger ist nach einer Auseinandersetzung im Simmel-Markt in Aue am Dienstag vorläufig festgenommen worden. Laut Polizei hatte er gegen 18.25 Uhr versucht, den Kassenbereich in dem Markt an der Wettinerstraße zu verlassen, ohne für Waren zu bezahlen.