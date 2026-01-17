Dieses erzgebirgische Sauerkraut schmeckt am besten: Verkostung zeigt, was die Spezialität ausmacht

Zum neunten Mal fand der Wettbewerb in einem Gasthof in Hundshübel statt. Dieses Mal standen 26 Proben zur Bewertung.

Im Gasthof „Zum Goldenen Hirsch“ in Hundshübel war am Freitagabend jeder Tisch besetzt. In der Luft lag ein leichter Hauch von Sauerkraut. Denn die rund 60 Gäste aus dem Ort und aus der näheren Umgebung waren zur Sauerkrautverkostung gekommen. In 26 Schälchen warteten Kostproben auf die Bewertung durch die fünfköpfige Jury.