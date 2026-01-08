Dieses Hotel im Erzgebirge gehört zu den besten in Deutschland in Sachen Familienfreundlichkeit

Wo steht das beste Hotel mit Kinderbetreuung? Das wollte ein Internetportal wissen. Zur Auswahl standen 700 Familienhotels in 14 europäischen Ländern. Ein Haus im Erzgebirge schafft es sachsenweit auf Platz eins.

Sachsens bestes Familienhotel steht im Erzgebirge. So wurde es auf dem Urlaubsportal Kinderhotel.info bewertet und dieses jetzt mit dem Award für Kinderhotels ausgezeichnet. Konkret ist es das Hotel am Bühl in Eibenstock. Zum wiederholten Male konnte sich die Einrichtung die besonders gute Bewertung durch Gäste holten. Die Gäste des Hotels...