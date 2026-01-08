MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Dieses Hotel im Erzgebirge gehört zu den besten in Deutschland in Sachen Familienfreundlichkeit

Das Hotel „Am Bühl“ in Eibenstock ist Sachsens familienfreundlichstes Hotel.
Das Hotel „Am Bühl“ in Eibenstock ist Sachsens familienfreundlichstes Hotel. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Das Hotel „Am Bühl“ in Eibenstock ist Sachsens familienfreundlichstes Hotel.
Das Hotel „Am Bühl“ in Eibenstock ist Sachsens familienfreundlichstes Hotel. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Aue
Dieses Hotel im Erzgebirge gehört zu den besten in Deutschland in Sachen Familienfreundlichkeit
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wo steht das beste Hotel mit Kinderbetreuung? Das wollte ein Internetportal wissen. Zur Auswahl standen 700 Familienhotels in 14 europäischen Ländern. Ein Haus im Erzgebirge schafft es sachsenweit auf Platz eins.

Sachsens bestes Familienhotel steht im Erzgebirge. So wurde es auf dem Urlaubsportal Kinderhotel.info bewertet und dieses jetzt mit dem Award für Kinderhotels ausgezeichnet. Konkret ist es das Hotel am Bühl in Eibenstock. Zum wiederholten Male konnte sich die Einrichtung die besonders gute Bewertung durch Gäste holten. Die Gäste des Hotels...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:25 Uhr
1 min.
E-Bike und Schuhe aus Kellern in Bad Elster gestohlen
In Bad Elster wurde in mehrere Keller eingebrochen.
Diebe drangen in zwei Wohnhäuser ein. Was dazu bekannt ist.
Lutz Kirchner
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
03.11.2025
3 min.
20-Millionen-Euro-Investition in Badegärten Eibenstock: Weiter Warten auf neue Attraktionen
Die neuen Rutschen am Erweiterungsbau der Badegärten Eibenstock sind schon installiert.
Beim Erweiterungsbau an den Badegärten Eibenstock ist es immer wieder zu Verzögerungen gekommen. Zum Jahresende sollen die Arbeiten aber abgeschlossen sein. Und wann wird eröffnet?
Heike Mann
05.01.2026
4 min.
Millioneninvestitionen im Erzgebirge: Sie gehören zu den größten Vorhaben dieses Jahr
 7 Bilder
Ob Himmelsleiter-Projekt (von oben l. im Uhrzeigersinn), neuer Batteriespeicher, Radwegebau oder Freizeitbad-Erweiterung: Im Erzgebirge wird dieses Jahr weiter kräftig investiert.
Von der Himmelsleiter über eine alte Bahnstrecke bis hin zum Freizeitbad – es gibt spannende Bauprojekte, in die dieses Jahr Millionen Euro fließen. „Freie Presse“ schaut auf die wichtigsten.
unseren Redakteuren
07.01.2026
4 min.
Starker Strom: AC/DC-Gitarrist Angus Young ist nun im Erzgebirge zu haben
Eigentlich ist Roy Fankhänel Gitarrenbauer. Doch mit großer Leidenschaft entwirft er auch Holzkunstfiguren. In Seiffen gehen seine Entwürfe bereits in Serie.
Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst widmet dem Gitarristen der legendären Hardrocker AC/DC eine eigene Figur. Damit wird eine neue Serie fortgesetzt. Doch wer ist der kreative Kopf dahinter?
Joseph Wenzel
16:20 Uhr
1 min.
Einbruch im Erzgebirge: Unbekannte plündern Zigarettenautomat und hinterlassen hohen Sachschaden
Der oder die Einbrecher hebelten eine Tür auf.
In einem Gewerbeobjekt im Wolkensteiner Ortsteil Heinzebank entwendeten Einbrecher Bargeld sowie Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro.
Holk Dohle
Mehr Artikel