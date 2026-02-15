MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Drache, Astronaut, Göttin Athene: Das sind die schönsten Faschings-Kostüme von Kindern im Erzgebirge

Kinderfasching in der Turnhalle Buchholz: Emily Morgenstern (9) ist als griechische Göttin Athene verkleidet, Talina Bischoff (9) geht als Ballerina und Lotta Müller (9, von links) ist der Engel des Teufels. Ihr Kostüm hat sie sich selbst zusammengestellt.
Kinderfasching in der Turnhalle Buchholz: Emily Morgenstern (9) ist als griechische Göttin Athene verkleidet, Talina Bischoff (9) geht als Ballerina und Lotta Müller (9, von links) ist der Engel des Teufels. Ihr Kostüm hat sie sich selbst zusammengestellt. Bild: Sebastian Paul
Kinderfasching in der Turnhalle Buchholz: Emily Morgenstern (9) ist als griechische Göttin Athene verkleidet, Talina Bischoff (9) geht als Ballerina und Lotta Müller (9, von links) ist der Engel des Teufels. Ihr Kostüm hat sie sich selbst zusammengestellt.
Kinderfasching in der Turnhalle Buchholz: Emily Morgenstern (9) ist als griechische Göttin Athene verkleidet, Talina Bischoff (9) geht als Ballerina und Lotta Müller (9, von links) ist der Engel des Teufels. Ihr Kostüm hat sie sich selbst zusammengestellt. Bild: Sebastian Paul
 16 Bilder
Aue
Drache, Astronaut, Göttin Athene: Das sind die schönsten Faschings-Kostüme von Kindern im Erzgebirge
Von unseren Redakteuren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viele Faschingsvereine im Erzgebirge veranstalten für die Kleinsten eigene Partys. Beim Kinderfasching gab es am Wochenende fantasievolle und lustige Kostüme zu bestaunen. „Freie Presse“ zeigt die schönsten Bilder.

Überall im Erzgebirge ist am Wochenende Fasching gefeiert worden. Dabei hatten nicht nur die Erwachsenen Spaß, denn viele Vereine bieten für die Jüngsten die beliebten Kinderfaschingspartys an.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.01.2026
4 min.
Das ist am Wochenende im Erzgebirge los: Von Country bis Gospel, von Hahnemann bis Pittiplatsch
Kultfiguren aus dem DDR-Fernsehen: Pittiplatsch und Schnatterinchen. Jetzt kommen sie mit neuem Programm nach Marienberg.
Eine bunte Palette an Veranstaltungen wartet am Wochenende im Erzgebirge auf Kurzentschlossene. Das empfiehlt „Freie Presse“.
unseren Redakteuren
16.02.2026
3 min.
Karneval in Rio: Lula-Hommage löst politische Debatte aus
Die Sambaschule "Acadêmicos de Niterói" würdigte Präsident Lula mit ihrem Auftritt.
Glanz, Samba - und Politik: Eine Sambaschule widmet ihre Parade in Rio dem brasilianischen Staatschef. Im Wahljahr ist das rechtlich heikel. Oppositionsparteien wittern vorgezogene Wahlwerbung.
16.02.2026
6 min.
Wer gewinnt in letzter Olympia-Woche Gold für Deutschland?
Francesco Friedrich möchte bei Olympia weitere Medaillen sammeln.
Vier Goldmedaillen hat Deutschland bei den Olympischen Winterspielen bis jetzt gesammelt - wie viele können es in den nächsten Tagen noch werden? Ein Überblick.
17:30 Uhr
4 min.
Skifasching am Fuße des Fichtelbergs zieht tausende Gäste an
 5 Bilder
Beim Skifasching in Oberwiesenthal gebührte dem Skikaiser, Christopher II., der Sprung durch den Ring.
Zum 108. Mal fand in Oberwiesenthal der Skifasching statt. Dabei gab es eine Premiere. Aber auch viel Traditionelles wurde zelebriert.
Heike Mann
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel