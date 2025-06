Drei Verletzte bei Unfall im Erzgebirge - Krankenwagen kommt zufällig vorbei

In Lauter ist ein Pkw gegen einen Baum geprallt. Ein Kind im Wagen hatte Glück im Unglück.

Nachdem es am Sonntag in Lauter gekracht hatte, war ein Krankenwagen in rekordverdächtiger Zeit zur Stelle. Die Besatzung fuhr zufällig an der Unfallstelle vorbei und übernahm die Erstversorgung der Verletzten. Anschließend wurden sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.