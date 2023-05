Eibenstock: Mann schießt mit Schreckschusspistole um sich

Eibenstock.

Ein Mann soll am Freitagabend in Eibenstock mit einer Schreckschusspistole um sich geschossen. Ersten Informationen zufolge waren ab 21.45 Uhr mehrere Rettungswagen, Streifenwagen und Sondereinheiten der Polizei in der Südstraße und Funckstraße im Einsatz. Zwischen diesen beiden Straßen soll der Mann unterwegs gewesen sein und um sich geschossen haben.