Ein Jahr, zwei Jubiläen – Fans des FC Erzgebirge Aue kleiden sich passend ein

Die große Feier steigt erst Anfang März. Aber schon jetzt ist der 80. Geburtstag des Traditionsvereins ein Thema – auch im Fanshop. Der bietet jetzt ein ganz besonderes Veilchen-Trikot an.

Die nächsten Wochen werden spannend für den FC Erzgebirge Aue – nicht nur sportlich. Der Traditionsverein wird 80 Jahre alt. Die große Party samt Präsentation der „Elf aller Zeiten“ steigt am 4. März im Erzgebirgsstadion. Verein und Anhänger stimmen sich längst auf das Ereignis ein, zum Beispiel mit speziellen Fan-Artikeln. Die nächsten Wochen werden spannend für den FC Erzgebirge Aue – nicht nur sportlich. Der Traditionsverein wird 80 Jahre alt. Die große Party samt Präsentation der „Elf aller Zeiten“ steigt am 4. März im Erzgebirgsstadion. Verein und Anhänger stimmen sich längst auf das Ereignis ein, zum Beispiel mit speziellen Fan-Artikeln.