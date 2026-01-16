MENÜ
  • Ein Jahr, zwei Jubiläen – Fans des FC Erzgebirge Aue kleiden sich passend ein

Fanshop-Chefin Simone Adler mit dem neuen Retro-Sondertrikot.
Fanshop-Chefin Simone Adler mit dem neuen Retro-Sondertrikot. Bild: Kjell Riedel
Aue
Ein Jahr, zwei Jubiläen – Fans des FC Erzgebirge Aue kleiden sich passend ein
Redakteur
Von Kjell Riedel
Die große Feier steigt erst Anfang März. Aber schon jetzt ist der 80. Geburtstag des Traditionsvereins ein Thema – auch im Fanshop. Der bietet jetzt ein ganz besonderes Veilchen-Trikot an.

Die nächsten Wochen werden spannend für den FC Erzgebirge Aue – nicht nur sportlich. Der Traditionsverein wird 80 Jahre alt. Die große Party samt Präsentation der „Elf aller Zeiten“ steigt am 4. März im Erzgebirgsstadion. Verein und Anhänger stimmen sich längst auf das Ereignis ein, zum Beispiel mit speziellen Fan-Artikeln.
