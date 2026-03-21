Ein Stück Irland mitten in Aue: Erzgebirger feiern St. Patricks Day

"An Sibin" ist gelebte Kneipenkultur. Irische Enge, irisches Bier, irischer Whisky und auf Wunsch ein deutsches Schnitzel. Wer den St. Patricks Day im Erzgebirge feiern möchte, wird in Aue fündig.

Schon auf dem Parkplatz hinterm Rathaus ist am Freitagabend der Kneipenchor zu hören. „Take Me Home, Country Roads“ dringt übers weit geöffnete Küchenfenster am Irish Pub „An Sibin“ in Aue nach draußen. Eigentlich ist es gar kein Fenster, sondern eine Glastür, die den Blick ins Innere der Küche freigibt. Im hellen Licht haben zwei...