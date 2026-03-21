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Anke (links) und Lena Riedel waren gemeinsam mit Mirko Schneider unterwegs. Sie schätzen die Geselligkeit.
Anke (links) und Lena Riedel waren gemeinsam mit Mirko Schneider unterwegs. Sie schätzen die Geselligkeit. Foto: Katja Lippmann-Wagner
Sie mögen Livemusik und Kneipenstimmung: Steven Arnold (links) und Thomas Schramm.
Sie mögen Livemusik und Kneipenstimmung: Steven Arnold (links) und Thomas Schramm. Foto: Katja Lippmann-Wagner
Wirt Tobias Ahrens hatte viel Stress, aber auch viel Spaß.
Wirt Tobias Ahrens hatte viel Stress, aber auch viel Spaß. Foto: Katja Lippmann-Wagner
Anke (links) und Lena Riedel waren gemeinsam mit Mirko Schneider unterwegs. Sie schätzen die Geselligkeit.
Anke (links) und Lena Riedel waren gemeinsam mit Mirko Schneider unterwegs. Sie schätzen die Geselligkeit. Foto: Katja Lippmann-Wagner
Sie mögen Livemusik und Kneipenstimmung: Steven Arnold (links) und Thomas Schramm.
Sie mögen Livemusik und Kneipenstimmung: Steven Arnold (links) und Thomas Schramm. Foto: Katja Lippmann-Wagner
Wirt Tobias Ahrens hatte viel Stress, aber auch viel Spaß.
Wirt Tobias Ahrens hatte viel Stress, aber auch viel Spaß. Foto: Katja Lippmann-Wagner
Aue
Ein Stück Irland mitten in Aue: Erzgebirger feiern St. Patricks Day
Von Katja Lippmann-Wagner
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"An Sibin" ist gelebte Kneipenkultur. Irische Enge, irisches Bier, irischer Whisky und auf Wunsch ein deutsches Schnitzel. Wer den St. Patricks Day im Erzgebirge feiern möchte, wird in Aue fündig.

Schon auf dem Parkplatz hinterm Rathaus ist am Freitagabend der Kneipenchor zu hören. „Take Me Home, Country Roads“ dringt übers weit geöffnete Küchenfenster am Irish Pub „An Sibin“ in Aue nach draußen. Eigentlich ist es gar kein Fenster, sondern eine Glastür, die den Blick ins Innere der Küche freigibt. Im hellen Licht haben zwei...
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