Ein Tag im Gesundheitsamt Aue: Vom Smoothie-Bike bis zur Teddy-Klinik

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Besucher Jörg Kramer und Zahnmedizinische Fachangestellte Marlen Seidel im Gesundheitsamt.
Besucher Jörg Kramer und Zahnmedizinische Fachangestellte Marlen Seidel im Gesundheitsamt. Foto: Ramona Schwabe
Tim Finke (9) aus Lößnitz hat sein Plüschtier Rudy in der Puppenklinik verarzten lassen. Links Stephanie Zweigler und rechts Hella Groß, beide arbeiten als Medizinische Assistentinnen Tuberkulose.
Tim Finke (9) aus Lößnitz hat sein Plüschtier Rudy in der Puppenklinik verarzten lassen. Links Stephanie Zweigler und rechts Hella Groß, beide arbeiten als Medizinische Assistentinnen Tuberkulose. Foto: Ramona Schwabe
Bettina Günther hat das Smoothie-Bike ausprobiert, ebenso ihr Enkel Mathis Dietz. Rechts im Bild Sara Morgenstern, Medizinische Fachanstelle vom Kinder- und Jugendärztlichen Dienst.
Bettina Günther hat das Smoothie-Bike ausprobiert, ebenso ihr Enkel Mathis Dietz. Rechts im Bild Sara Morgenstern, Medizinische Fachanstelle vom Kinder- und Jugendärztlichen Dienst. Foto: Ramona Schwabe
Landrat Rico Anton (Mitte) und Amtsarzt Sandro Müller (rechts) beim Rundgang zum Tag des Gesundheitsamtes.
Landrat Rico Anton (Mitte) und Amtsarzt Sandro Müller (rechts) beim Rundgang zum Tag des Gesundheitsamtes. Foto: Ramona Schwabe
Besucher Jörg Kramer und Zahnmedizinische Fachangestellte Marlen Seidel im Gesundheitsamt.
Besucher Jörg Kramer und Zahnmedizinische Fachangestellte Marlen Seidel im Gesundheitsamt. Foto: Ramona Schwabe
Tim Finke (9) aus Lößnitz hat sein Plüschtier Rudy in der Puppenklinik verarzten lassen. Links Stephanie Zweigler und rechts Hella Groß, beide arbeiten als Medizinische Assistentinnen Tuberkulose.
Tim Finke (9) aus Lößnitz hat sein Plüschtier Rudy in der Puppenklinik verarzten lassen. Links Stephanie Zweigler und rechts Hella Groß, beide arbeiten als Medizinische Assistentinnen Tuberkulose. Foto: Ramona Schwabe
Bettina Günther hat das Smoothie-Bike ausprobiert, ebenso ihr Enkel Mathis Dietz. Rechts im Bild Sara Morgenstern, Medizinische Fachanstelle vom Kinder- und Jugendärztlichen Dienst.
Bettina Günther hat das Smoothie-Bike ausprobiert, ebenso ihr Enkel Mathis Dietz. Rechts im Bild Sara Morgenstern, Medizinische Fachanstelle vom Kinder- und Jugendärztlichen Dienst. Foto: Ramona Schwabe
Landrat Rico Anton (Mitte) und Amtsarzt Sandro Müller (rechts) beim Rundgang zum Tag des Gesundheitsamtes.
Landrat Rico Anton (Mitte) und Amtsarzt Sandro Müller (rechts) beim Rundgang zum Tag des Gesundheitsamtes. Foto: Ramona Schwabe
Aue
Ein Tag im Gesundheitsamt Aue: Vom Smoothie-Bike bis zur Teddy-Klinik
Von Ramona Schwabe
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Das Gesundheitsamt des Erzgebirgskreises hat sich am Samstag in Aue zum „Tag des Gesundheitsamtes“ präsentiert, und die Resonanz war sehr positiv.

Es herrschte Andrang in den Räumen des Gesundheitsamtes in Aue beim Aktionstag „Vielfalt für Gesundheit“ am Samstag. Dabei wurde schnell deutlich, dass die Aufgaben der Behörde vielschichtig sind. „Wir wollen uns öffnen und zeigen, was wir als Gesundheitsamt für die Bürger leisten“, erklärte Sandro Müller, Amtsarzt und...
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