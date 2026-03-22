Ein Tag im Gesundheitsamt Aue: Vom Smoothie-Bike bis zur Teddy-Klinik

Aue
Das Gesundheitsamt des Erzgebirgskreises hat sich am Samstag in Aue zum „Tag des Gesundheitsamtes“ präsentiert, und die Resonanz war sehr positiv.
Es herrschte Andrang in den Räumen des Gesundheitsamtes in Aue beim Aktionstag „Vielfalt für Gesundheit“ am Samstag. Dabei wurde schnell deutlich, dass die Aufgaben der Behörde vielschichtig sind. „Wir wollen uns öffnen und zeigen, was wir als Gesundheitsamt für die Bürger leisten“, erklärte Sandro Müller, Amtsarzt und...
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