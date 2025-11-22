Einbruch in Jugendherberge im Erzgebirge: Warum die Täter niemand bemerkte

Sie verschafften sich Zugang ins Haus und suchten nicht nur nach Bargeld.

Einbrecher haben sich gewaltsam Zugang in die Jugendherberge Johanngeorgenstadt verschafft. Wie die Polizei am Samstag berichtet, war das bereits in der Nacht zum Freitag passiert: Das Haus sei nicht belegt gewesen. Entdeckt wurde der Einbruch am Freitag kurz vor 8 Uhr. Um ins Gebäude zu gelangen, war ein Schlüsselsafe, befestigt an der...