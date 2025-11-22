Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Einbruch in Jugendherberge im Erzgebirge: Warum die Täter niemand bemerkte

In die Jugendherberge Johanngeorgenstadt ist eingebrochen worden.
In die Jugendherberge Johanngeorgenstadt ist eingebrochen worden. Bild: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild
In die Jugendherberge Johanngeorgenstadt ist eingebrochen worden.
In die Jugendherberge Johanngeorgenstadt ist eingebrochen worden. Bild: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild
Aue
Einbruch in Jugendherberge im Erzgebirge: Warum die Täter niemand bemerkte
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie verschafften sich Zugang ins Haus und suchten nicht nur nach Bargeld.

Einbrecher haben sich gewaltsam Zugang in die Jugendherberge Johanngeorgenstadt verschafft. Wie die Polizei am Samstag berichtet, war das bereits in der Nacht zum Freitag passiert: Das Haus sei nicht belegt gewesen. Entdeckt wurde der Einbruch am Freitag kurz vor 8 Uhr. Um ins Gebäude zu gelangen, war ein Schlüsselsafe, befestigt an der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:01 Uhr
2 min.
Vollsperrung: Tödlicher Unfall auf der B 174 im Erzgebirge
Bei einem schweren Unfall auf der B 174 ist am Sonnabend ein Mensch ums Leben gekommen.
Ein schwerer Unfall auf der Bundesstraße 174 fordert aktuell die Rettungskräfte im Erzgebirge. Noch sind die Informationen dazu spärlich. Was bislang bekannt ist.
Katrin Kablau und André März
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
20.11.2025
1 min.
Einbruch in Gasthof im Erzgebirge: Diebe erbeuten Bargeld
Über ein Fenster verschafften sich die Täter Zugang.
Unbekannte sind gewaltsam in einen Gasthof in Schwarzenberg eingedrungen. Der Schaden geht in die Tausende.
Katrin Hofmann
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
31.10.2025
2 min.
Zwei Einbrüche im Erzgebirge – Simsons weg und Tausende Euro Schaden
Im Erzgebirge kam es in den zurückliegenden Tagen zu Einbrüchen in einer Firma und einem Einfamilienhaus.
Diebe sind in eine Firma in Neudorf eingebrochen. In Erlbach-Kirchberg verschafften sich Täter gewaltsam Zugang in ein Einfamilienhaus. Gestohlen wurden unter anderem Bargeld und zwei Simsons.
Patrick Herrl
Mehr Artikel