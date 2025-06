Einige der schönsten Bilder vom Firmenlauf Erzgebirge

Beim Firmenlauf Erzgebirge am Filzteich in Schneeberg waren knapp 1500 Starter dabei. „Freie Presse“ zeigt die schönsten Bilder der 18. Auflage.

Am Filzteich in Schneeberg sind am Mittwochabend knapp 1500 Frauen, Männer und Kinder beim 18. Firmenlauf Erzgebirge an den Start gegangen. Das waren etwas weniger, als beim ersten Anlauf für die Veranstaltung am 28. Mai. Der musste wegen eines Gewitters abgesagt werden. Dieses Mal hatte das Starterfeld mit Temperaturen knapp an die 30 Grad...