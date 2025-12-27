Einkaufen im Erzgebirge nach zwei Feiertagen: Was treibt die Leute in den Supermarkt?

Zwei Tage blieben die Supermärkte geschlossen. Sind nun die Reserven an Lebensmitteln aufgebraucht und gibt es einen Ansturm im Supermarkt? „Freie Presse“ schaute sich in Aue um.

Samstag kurz nach 10 Uhr im Simmel-Markt in Aue: Es herrscht viel Betrieb, vor allem an den Leergut-Automaten und beim Bäckerstand ist Geduld gefragt. Dort haben sich lange Schlangen gebildet. Marktleiter Thomas Mittelstedt hätte aber noch mit mehr Kunden an diesem Samstag nach den beiden Feiertagen gerechnet. „Ich denke, die meisten Familien...