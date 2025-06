Einzigartig im Erzgebirge: In dieser Kirche erklingt die Orgel selbst ohne Kantor

Das hat Seltenheitswert: Weil der Bockauer Kirchgemeinde die Kantorenstelle gestrichen wurde, mussten Organisten von anderswo verpflichtet werden, um die Orgel zu spielen. Nun schafft eine besondere Erfindung Abhilfe.

Orgelmusik per Tastendruck auf der Fernbedienung? In Bockau ist das Realität im Sonntagsgottesdienst. Die Musik ertönt aber nicht über Tonträger aus Lautsprechern. Vielmehr erklingt die ehrwürdige Kreutzbach-Orgel selbst. Das Instrument aus der Mitte des 19. Jahrhunderts wird per Organola gesteuert.