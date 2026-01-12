Eisige Gefahr: Warum es Erzgebirger trotz Warnungen auf zugefrorene Gewässer zieht

Dauerfrost hat dafür gesorgt, dass Flüsse, Seen und auch Talsperren in der Region zufrieren. Doch das Betreten birgt Gefahren. Die Eisflächen scheinen aber sehr verlockend zu sein. Einige wagen sich immer wieder, diese zu betreten.

Vielerorts im Erzgebirge hat der Dauerfrost der vergangenen Tage mit Temperaturen unter Null Grad Celsius am Tag und in der Nacht dafür gesorgt, dass sich auf Teichen, Flüssen und sogar in Bereichen der Talsperren Eisflächen gebildet haben. Doch Vorsicht: Wer sie betritt, begibt sich in Lebensgefahr. Vielerorts im Erzgebirge hat der Dauerfrost der vergangenen Tage mit Temperaturen unter Null Grad Celsius am Tag und in der Nacht dafür gesorgt, dass sich auf Teichen, Flüssen und sogar in Bereichen der Talsperren Eisflächen gebildet haben. Doch Vorsicht: Wer sie betritt, begibt sich in Lebensgefahr.