MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Eisige Gefahr: Warum es Erzgebirger trotz Warnungen auf zugefrorene Gewässer zieht

Eisläufer wagen sich auf die Eisfläche, die sich auf dem Greifenbachstauweiher gebildet hat.
Eisläufer wagen sich auf die Eisfläche, die sich auf dem Greifenbachstauweiher gebildet hat. Bild: André März
Am Carolateich in Aue warnen Schilder vorm Betreten der Eisfläche.
Am Carolateich in Aue warnen Schilder vorm Betreten der Eisfläche. Bild: Niko Mutschmann
Der Greifenbachstauweiher ist zugefroren.
Der Greifenbachstauweiher ist zugefroren. Bild: André März
Der Carolateich in Aue ist zugefroren.
Der Carolateich in Aue ist zugefroren. Bild: Niko Mutschmann
In den Uferbereichen der Talsperre Eibenstock hat sich eine Eisfläche gebildet.
In den Uferbereichen der Talsperre Eibenstock hat sich eine Eisfläche gebildet. Bild: Niko Mutschmann
Eisläufer wagen sich auf die Eisfläche, die sich auf dem Greifenbachstauweiher gebildet hat.
Eisläufer wagen sich auf die Eisfläche, die sich auf dem Greifenbachstauweiher gebildet hat. Bild: André März
Am Carolateich in Aue warnen Schilder vorm Betreten der Eisfläche.
Am Carolateich in Aue warnen Schilder vorm Betreten der Eisfläche. Bild: Niko Mutschmann
Der Greifenbachstauweiher ist zugefroren.
Der Greifenbachstauweiher ist zugefroren. Bild: André März
Der Carolateich in Aue ist zugefroren.
Der Carolateich in Aue ist zugefroren. Bild: Niko Mutschmann
In den Uferbereichen der Talsperre Eibenstock hat sich eine Eisfläche gebildet.
In den Uferbereichen der Talsperre Eibenstock hat sich eine Eisfläche gebildet. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Eisige Gefahr: Warum es Erzgebirger trotz Warnungen auf zugefrorene Gewässer zieht
Von Heike Mann, André März
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dauerfrost hat dafür gesorgt, dass Flüsse, Seen und auch Talsperren in der Region zufrieren. Doch das Betreten birgt Gefahren. Die Eisflächen scheinen aber sehr verlockend zu sein. Einige wagen sich immer wieder, diese zu betreten.

Vielerorts im Erzgebirge hat der Dauerfrost der vergangenen Tage mit Temperaturen unter Null Grad Celsius am Tag und in der Nacht dafür gesorgt, dass sich auf Teichen, Flüssen und sogar in Bereichen der Talsperren Eisflächen gebildet haben. Doch Vorsicht: Wer sie betritt, begibt sich in Lebensgefahr.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.01.2026
2 min.
Rätselhafte Lichterscheinung am Himmel über Sachsen: Das steckt dahinter
Was war am Sonntagabend über dem Nachthimmel von Kleinwaltersdorf zu sehen?
Wer am Sonntagabend in den Abendhimmel geschaut hat, konnte gegen 17.30 Uhr ein besonderes Phänomen beobachten. Ein Internet-Forum liefert eine heiße Spur.
Thomas Kaufmann
06.01.2026
3 min.
Trotz Dauerfrost: Vorsicht auf dem Eis
Trotz Dauerfrost warnen die Behörden vor dem Betreten der Eisflächen.
Behörden warnen vor dem Betreten zugefrorener Gewässer in Sachsen. Was bei einem Eiseinbruch zu tun ist und wer im Ernstfall die Kosten trägt.
12.01.2026
1 min.
Jessie Buckley holt Golden Globe als Drama-Darstellerin
Jessie Buckley gewinnt ihren ersten Golden Globe.
Die irische Schauspielerin Jessie Buckley spielt in dem Drama "Hamnet" die Frau von William Shakespeare - und gewinnt damit ihren ersten Golden Globe.
12.01.2026
4 min.
US-Regierung schickt noch mehr Bundesbeamte nach Minneapolis
Zahlreiche Bundesbeamte sind schon in Minneapolis - nun sollen noch mehr kommen.
Das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE unter Trump stößt in demokratischen Städten auf Widerstand. Tödliche Schüsse eines ICE-Beamten auf eine Frau befeuern das. Wie reagiert die Regierung?
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
17:30 Uhr
4 min.
Das Winterwetter im Vogtland und seine Schattenseite: „Wir warnen dringend davor, die Eisflächen zu betreten“
Der Dauerfrost hat die Gewässer im Vogtland zufrieren lassen. Doch das Betreten ist lebensgefährlich. Schilder – wie hier an der Talsperre Pirk – weisen auf die Gefahr hin.
Durch den Dauerfrost sind die stehenden Gewässer im Vogtland inzwischen zugefroren. Doch das Betreten der Eisflächen birgt trotzdem Gefahren. Welche das sind und wo man sicher Eislaufen kann.
Florian Wunderlich
Mehr Artikel