Emotionaler Moment beim Firmenlauf Erzgebirge: Läuferin trägt Kollegin mit Gehhilfen ins Ziel

Knapp 1500 Teilnehmer liefen am Mittwochabend beim Firmenlauf Erzgebirge in Schneeberg mit. Für einen bewegenden Moment sorgte der Zieleinlauf zweier Kolleginnen. Eine trug die andere – verletzt, aber entschlossen – die letzten Meter bis ins Ziel.

Eine Szene hat es zum 18. Firmenlauf Erzgebirge am Mittwochabend am Filzteich in Schneeberg gegeben, die sinnbildlich für die sportliche Veranstaltung steht: Der Zusammenhalt im Team.