MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald

Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde. Bild: Kathrina Kurzweg
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde. Bild: Kathrina Kurzweg
Aue
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?

Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein medizinisches Angebot und stärkt damit die hausärztliche Versorgung in der Region. Mit Dr. Anne Tippmer übernimmt eine erfahrene Fachärztin für Innere Medizin eine neue hausärztliche Sprechstunde. Gemeinsam mit MuDr. Vaclav Stehlik steht sie Patienten künftig als Ansprechpartnerin für eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
19.01.2026
4 min.
Julian Barnes - heiter mit dem Tod vor Augen
Julian Barnes nimmt Abschied - er hat seinen letzten Roman veröffentlicht. (Archivbild)
Diesen Montag wird Julian Barnes 80 und bringt sein letztes Buch heraus. Der krebskranke Autor verabschiedet sich darin von seinen Lesern - sehr direkt, sehr souverän und sehr witzig.
Christoph Driessen, dpa
16:00 Uhr
2 min.
60 Jahre Albert Schweitzer in Aue: Wie eine Schule ihren Namensgeber feiert
Susann Resch zeigt den Brief von Albert Schweitzer in dem er der Namensgebung zustimmte.
Mit einer Festwoche erinnert die Albert-Schweitzer-Schule an die Namensgebung vor sechs Jahrzehnten. Theater, Musik und Projekte prägen das Jubiläum.
Ralf Wendland
19.01.2026
3 min.
Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Urteil erwartet
Fünf Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. (Archivbild)
Marode Schienen ließen vor mehr als drei Jahren einen Zug bei Garmisch-Partenkirchen entgleisen. Hätten Bahn-Mitarbeiter die tödliche Katastrophe verhindern können? Das entscheidet nun das Gericht.
07.01.2026
2 min.
Kreiskrankenhaus erweitert Angebotsspektrum in Greiz
Tommy Jehmlich ist Geschäftsführer der Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH.
Der Ausbau chirurgischer Praxisräume im Medizinischen Versorgungszentrum in Greiz wird geplant und soll in diesem Jahr erfolgen. Was das Krankenhaus-Unternehmen noch bieten will.
Lutz Kirchner
13:00 Uhr
3 min.
6000 Zwickauer auf dem Platz der Völkerfreundschaft: Die besten Fotos von der größten Après-Ski-Party des Jahres
 10 Bilder
Der Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau verwandelte sich am Samstagabend in einen brodelnden Partykessel. Nicht nur jede Menge tanzbare Hits heizten Gästen ein, sondern auch ein durchaus sportlicher Wettbewerb.
Elsa Middeke
Mehr Artikel