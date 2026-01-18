Aue
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein medizinisches Angebot und stärkt damit die hausärztliche Versorgung in der Region. Mit Dr. Anne Tippmer übernimmt eine erfahrene Fachärztin für Innere Medizin eine neue hausärztliche Sprechstunde. Gemeinsam mit MuDr. Vaclav Stehlik steht sie Patienten künftig als Ansprechpartnerin für eine...
