Erneut Proteste und Sperrungen im Erzgebirge: Mit diesen Aktionen ist am Dienstag zu rechnen - Wie der Montag lief

Am Montag ist erneut im Erzgebirge protestiert worden, wobei sich viele Landwirte aus der Region auf nach Berlin gemacht hatten. Auf was müssen sich Autofahrer am Dienstag einstellen? Ein kompakter Überblick.

Zahlreiche Landwirte aus dem Erzgebirge haben sich am Montag an einer Groß-Demonstration in Berlin beteiligt. Die Kundgebung war der Höhepunkt einer Aktionswoche, mit der Bauern in den vergangenen Tagen auch in der Region gegen die schon abgeschwächten Sparpläne der Ampel-Koalition mobil gemacht haben.