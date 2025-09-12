Erotikmesse im Erzgebirge sorgt für Aufregung: Werbezettel an Jugendliche verteilt

Ein Erotik-Event am Wochenende in Schönheide sorgt für Aufregung. Anlass sind Werbeflyer, die auch an Jugendliche verteilt worden sein sollen. Was steckt dahinter?

Aufregung um Werbezettel für die „Saxxxen Porn“ am Samstag in Schönheide: Solche sollen zur Kirmes in Carlsfeld am vergangenen Wochenende an Kinder verteilt worden sein. Die seien 14, 15 Jahre alt gewesen, sagte Nicole Dietrich, die zur Sitzung des Gemeinderates in Schönheide diese Woche eine Anfrage dazu stellte.