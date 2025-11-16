Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Erste Hilfe am Hund: DRK im Erzgebirge startet besondere Kursreihe - das sagen die Teilnehmer

Verschnaufpause mit Gassi-Runde: Conny Müller vom DRK Aue-Schwarzenberg nimmt ihren Vierbeiner Juri in den Kurs für Erste Hilfe am Hund mit und führt an ihm Verbandstechniken vor.
Aue
Erste Hilfe am Hund: DRK im Erzgebirge startet besondere Kursreihe - das sagen die Teilnehmer
Redakteur
Von Anna Neef
Wie ist einem Vierbeiner in Not zu helfen? Von Wundversorgung über Verbandstechnik bis zur Wiederbelebung des treuen Begleiters reichte der Kurs in Aue. Es war erst der zweite seiner Art.

Mit ihrer vierjährigen Hundedame Emma hat Lisa-Marie Seinig viel durch. Der Vierbeiner der Rasse Labradoodle - ein Mix aus Retriever und Großpudel - leidet unter Epilepsie. Damit hat sich die 27-Jährige arrangiert. Ihre tierische Begleiterin ist medikamentös eingestellt. „Doch vor Kurzem ist Emma während eines Anfalls die Treppe...
