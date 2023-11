Erstes Eibenstocker Steckenpferd-Turnier: Phänomen „Hobby Horsing“ kommt im Erzgebirge an

Auch wenn der ein oder andere lächelt: Das Reiten auf einem Steckenpferd erfreut sich im Erzgebirge wachsender Beliebtheit. Von den meist jungen Reitern erfordert es viel Geschick und Sportlichkeit.

Die Zuschauertraversen in der Auersberghalle in Eibenstock sind sehr gut gefüllt. Auf dem Parkett, auf dem normalerweise die Oberschüler Sport treiben, sind Reitparcours für Dressur und zum Springen aufgebaut. Natürlich ist alles deutlich kleiner als auf einer richtigen Reitsportanlage, aber selbst an den Blumenschmuck haben die Mitglieder...