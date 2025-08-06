Erzgebirge: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem weiteren Unfall wurde eine 25-Jährige leicht verletzt.

Aue/Stollberg.

Eine schwer und eine leicht verletzte Person sind das Ergebnis zweier Unfälle, die sich in Aue und Stollberg ereignet haben. Laut Polizei war am 6. August kurz nach 6 Uhr ein 37-Jähriger mit seiner Kawasaki in Aue auf dem Becherweg in Richtung Lauter unterwegs. Etwa 200 Meter vor dem Übergang zur Schwarzenberger Straße kam er in einer Kurve von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Mauer und stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt. Sachschaden: rund 5000 Euro. Bereits am 5. August fuhr gegen 17.20 Uhr eine 25-jährige Seat-Fahrerin von einer Grundstückseinfahrt auf die Auer Straße in Stollberg. Das Auto kollidierte mit einem vorbeifahrenden Opel (Fahrer: 71). Die Seat-Fahrerin wurde leicht verletzt. Sachschaden: etwa 18.000 Euro. (bz)