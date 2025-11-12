Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Aue ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert.
In Aue ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Bild: Symbolfoto: Tamara - stock.adobe.com
In Aue ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert.
In Aue ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Bild: Symbolfoto: Tamara - stock.adobe.com
Aue
Erzgebirge: Streit zwischen zwei Männern eskaliert
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Auseinandersetzung am Dienstagabend in Aue wurde ein Beteiligter mit einem Gegenstand attackiert und ging verletzt zu Boden.

Zwei Männer sind am Dienstagabend in Aue in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz hat ein 31-jähriger Mann gegen 22 Uhr auf der Wettinerstraße einen 46-Jährigen nach einem Streit mit einem Gegenstand attackiert, wodurch der 46-Jährige verletzt zu Boden ging. Eine Autofahrerin leistete laut...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:30 Uhr
2 min.
Aktion des Klimabündnisses: Chemnitzer Hausbesitzer öffnen ihre Heizungskeller
Städte und Gemeinde diskutieren derzeit darüber, welche Wärmenetze die Zukunft braucht. Wärmepumpen spielen dabei eine Rolle.
Bundesweit rücken am 15. November Keller in den Fokus, um auf klimafreundliches Heizen aufmerksam zu machen. In Chemnitz geht es um Wärmepumpen und wie der Einsatz funktioniert.
Denise Märkisch
26.10.2025
3 min.
Familienstreit im Erzgebirge löst Großeinsatz der Polizei aus
Beim abendlichen Polizeieinsatz in Bernsbach rückte auch eine Spezialeinheit an.
Eine handgreifliche Auseinandersetzung in einem Wohnhaus in Bernsbach hat am Samstagabend Polizei und Rettungsdienste auf den Plan gerufen. Verletzt wurde niemand.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
15:38 Uhr
1 min.
Vogtland-Autor liest im Plauener Goethekreis aus „Schatten der Zeit“
Der Gedichtband „Meißener Land" von Jörg M. Pönnighaus ist eine Art Reisetagebuch.
Der Schriftsteller-Arzt Dr. Jörg M. Pönnighaus ist jetzt im Literaturverein mit Geschichten von kleinen Leuten zu Gast.
Sabine Schott
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
06.11.2025
1 min.
Streit unter Frauen in Chemnitz eskaliert – Polizei schreitet ein
Die Polizei musste einen Streit zwischen Frauen schlichten.
Eine 20-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung verletzt und bestohlen.
Christian Mathea
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
Mehr Artikel