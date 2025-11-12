Erzgebirge: Streit zwischen zwei Männern eskaliert

Bei der Auseinandersetzung am Dienstagabend in Aue wurde ein Beteiligter mit einem Gegenstand attackiert und ging verletzt zu Boden.

Zwei Männer sind am Dienstagabend in Aue in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz hat ein 31-jähriger Mann gegen 22 Uhr auf der Wettinerstraße einen 46-Jährigen nach einem Streit mit einem Gegenstand attackiert, wodurch der 46-Jährige verletzt zu Boden ging. Eine Autofahrerin leistete laut...