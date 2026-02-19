MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Erzgebirge trauert um Roland Böhm: Unternehmer, Ehrenamtler und Seele des Musikkorps verstorben

Roland Böhm war eng mit dem Musikkorps verbunden, nun ist er verstorben.
Roland Böhm war eng mit dem Musikkorps verbunden, nun ist er verstorben. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Roland Böhm war eng mit dem Musikkorps verbunden, nun ist er verstorben.
Roland Böhm war eng mit dem Musikkorps verbunden, nun ist er verstorben. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Aue
Erzgebirge trauert um Roland Böhm: Unternehmer, Ehrenamtler und Seele des Musikkorps verstorben
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem Gründer der Böhm Gebäudereinigung verliert die Bergstadt Schneeberg eine prägende Unternehmerpersönlichkeit. Als langjähriger Geschäftsführer hinterließ er auch beim Musikkorps seine Spuren.

Die Bergstadt Schneeberg hat eine ihrer prägenden Persönlichkeiten verloren: Roland Böhm ist am 4. Februar 2026 kurz vor seinem 77. Geburtstag verstorben. Über Jahrzehnte bereicherte er nicht nur das Handwerk, sondern auch das kulturelle Leben seiner Heimatstadt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.12.2025
2 min.
Erfolgsgeschichte im Gewandhaus Leipzig: Warum Erzgebirger dort am Wochenende spielen
Zum Abschluss des Weihnachtsmarktes spielt das Landesbergmusikkorps Sachsen in Schneeberg. Vorher gibt es einen Auftritt in Leipzig.
Das Musikkorps der Bergstadt Schneeberg gestaltet die Bergmannsweihnacht im Gewandhaus Leipzig. Am Sonntag gibt es außerdem einen ganz besonderen Auftritt in der Heimat.
Thomas Mehlhorn
17.02.2026
4 min.
Nach Herzstillstand auf der Kammloipe im Vogtland: „Ich bin froh, noch am Leben zu sein“
Petra Gritzner und ihr Lebensgefährte Joachim Heintschel fanden den bewusstlosen Skiläufer im Schnee und leisteten Erste Hilfe.
Am 6. Januar kollabiert nahe Schöneck ein Skiläufer im Schnee. Dank schneller Hilfe überlebt der Mann knapp. Heute sagt er, der gesamte Tag sei aus seinem Gedächtnis gelöscht.
Swen Uhlig
19.02.2026
4 min.
„Ja Hallo erstmal“, Ost-Balladen und Bergrausch: Vogtland-Tipps zum Wochenende
Comedian Rüdiger Hoffmann tritt am Sonntag, 18 Uhr mit „Andererseits ...“ in der Musikhalle Markneukirchen auf.
In Schöneck gibt es einen Familientag im Schnee, in Markneukirchen gastiert Comedian Rüdiger Hoffmann, in Bad Elster sind es die Band-Frontmänner Dirk Zöllner und Manuel Schmid mit Klang-Erinnerungen.
Ronny Hager
24.01.2026
4 min.
Musik liegt in der Luft: Diese Schule im Erzgebirge bekommt zum 20. Geburtstag ihre eigene Hymne
Besonderes Ständchen: Aus 20 Jahresthemen entsteht eine Hymne für die evangelische Oberschule in Schneeberg.
Die evangelische Oberschule in Schneeberg besteht seit 20 Jahren. Für die Zukunft und ihre Herausforderungen ist Weitblick gefragt. Sinkende Schülerzahlen sind dabei nur ein Aspekt. Deshalb gibt es schon jetzt richtungsweisende Pläne.
Anna Neef
19.02.2026
4 min.
Voigts Vorwürfe an die TU-Chemnitz – was die Uni dazu sagt
Die TU Chemnitz hat Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) den Doktortitel aberkannt. (Archivbild)
Wegen des Entzugs seines Doktortitels steht Ministerpräsident Mario Voigt unter Druck. Er wirft der TU Chemnitz vor, die Spielregeln im Plagiatsverfahren geändert zu haben. Was hat es damit auf sich?
Stefan Hantzschmann, dpa
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
Mehr Artikel