Erzgebirge trauert um Roland Böhm: Unternehmer, Ehrenamtler und Seele des Musikkorps verstorben

Aue
Mit dem Gründer der Böhm Gebäudereinigung verliert die Bergstadt Schneeberg eine prägende Unternehmerpersönlichkeit. Als langjähriger Geschäftsführer hinterließ er auch beim Musikkorps seine Spuren.
Die Bergstadt Schneeberg hat eine ihrer prägenden Persönlichkeiten verloren: Roland Böhm ist am 4. Februar 2026 kurz vor seinem 77. Geburtstag verstorben. Über Jahrzehnte bereicherte er nicht nur das Handwerk, sondern auch das kulturelle Leben seiner Heimatstadt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.