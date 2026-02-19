Erzgebirgische Philharmonie verzaubert Aue und Annaberg-Buchholz

Aue
Meisterwerke von Janáček, Martinů und Schostakowitsch erklingen bald in Aue und Annaberg‑Buchholz. Solisten sind Michael Foršt und Tereza Horáková.
Das 6. Philharmonische Konzert der Erzgebirgischen Philharmonie wird am Samstag im Kulturhaus Aue und am Montag im Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz aufgeführt. Auf dem Programm stehen jeweils ab 19 Uhr Werke von Janáček, Martinů und Schostakowitsch. Solisten sind Michael Foršt und Tereza Horáková. Sie präsentieren Martinůs „Duo...
