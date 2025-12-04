Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Erzgebirgische Traditionsfiguren Engel und Bergmann: Zum Lößnitzer Weihnachtsmarkt sind sie lebendig

Lorena und Paul Scholz sind Engel und Bergmann auf dem Lößnitzer Weihnachtsmarkt.
Lorena und Paul Scholz sind Engel und Bergmann auf dem Lößnitzer Weihnachtsmarkt. Bild: Georg Dostmann
Lorena und Paul Scholz sind Engel und Bergmann auf dem Lößnitzer Weihnachtsmarkt.
Lorena und Paul Scholz sind Engel und Bergmann auf dem Lößnitzer Weihnachtsmarkt. Bild: Georg Dostmann
Aue
Erzgebirgische Traditionsfiguren Engel und Bergmann: Zum Lößnitzer Weihnachtsmarkt sind sie lebendig
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Lößnitzer Weihnachtsmarkt ist in vielerlei Hinsicht besonders. Dazu gehört auch die Art, wie er eröffnet wird. Welche Rolle dabei Engel und Bergmann spielen.

Der Lößnitzer Weihnachtsmarkt ist gleich aus mehreren Gründen ein besonderer. Da wäre als erstes zu nennen, dass er zu den ältesten in Sachsen gehört. Nach einem Privileg eines Landesfürsten fand er das erste Mal 1691 statt, dieses Jahr wird er also zum 335. Mal gefeiert. Für seine Eröffnung – immer am Freitag vor dem dritten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.12.2025
2 min.
Merz will "Kanzlermehrheit" bei Renten-Abstimmung
Merz zeigt sich zuversichtlich für die Abstimmung am Freitag.
Eigentlich müssten 284 Stimmen für die eigene Mehrheit der Koalition bei der Renten-Abstimmung reichen. Der Kanzler legt die Latte nun aber ein ganzes Stück höher.
27.11.2025
4 min.
Weihnachtsmarkt-Geheimtipps im Erzgebirge: Sechs Ausflugsziele im Advent
 7 Bilder
Lutz Brenner ist mit der HUS-Likörherstellung in Schlettau bei Weihnachten in den Höfen dabei.
Die großen Weihnachtsmärkte wie Annaberg und Schwarzenberg locken jedes Jahr Tausende Besucher an. Doch es gibt auch andere, die ein besonderes Erlebnis versprechen.
unseren Reporterinnen und Reportern
13:08 Uhr
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Der Blitzer am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. So viel Geld wurde im ersten Halbjahr seines Bestehens eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
27.11.2025
4 min.
„Wie zwei Wunder“: Kunstwerk sorgt im Kulturhauptstadt-Jahr im Erzgebirge für neue Gemeinschaft
Christine Wagner (links) und Jacqueline Schöniger gehören zu den Kirchenöffnern. Sie haben Pfarrer Raphael Weiß in der Hospitalkirche Lößnitz in die Mitte genommen.
Die Rauminstallation in der Hospitalkirche Lößnitz ist am Sonntag das letzte Mal zu sehen. Danach wird sie abgebaut. Seit Ende März hat sie der Stadt nicht nur Zehntausende Besucher gebracht.
Heike Mann
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
05.12.2025
5 min.
Jubeln im Akkord: Zwei 1Live-Kronen für Zartmann und Ikkimel
Er glaubt es selbst kaum: Sänger Zartmann hat gleich zwei Kronen gewonnen.
Für ihre Fans sind Zartmann und Nina Chuba die diesjährigen Majestäten der deutschen Musikwelt. Bei der 1Live-Krone-Verleihung 2025 gab es noch mehr strahlende Gewinner - und Raum für ernste Töne.
Florentine Dame, dpa
Mehr Artikel