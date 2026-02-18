MENÜ
Durch den Aufprall zerbarsten mehrere Scheiben der Erzgebirgsbahn.
Durch den Aufprall zerbarsten mehrere Scheiben der Erzgebirgsbahn. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Erzgebirgsbahn kollidiert auf Bahnübergang mit Lkw
Von Niko Mutschmann
Bei winterlichen Straßenverhältnissen ist es im Erzgebirge gegen 5 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Zug gekommen. Die Zugverbindung zwischen Aue und Schwarzenberg ist gesperrt.

In Lauter-Bernsbach im Ortsteil Lauter hat sich ein Unfall der Erzgebirgsbahn mit einem Lkw ereignet. Dieser war auf einem Bahnübergang ersten Informationen zufolge im Schnee stecken geblieben. Offenbar wegen der glatten Fahrbahn war es dem Fahrer nicht mehr gelungen, das Fahrzeug rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich zu manövrieren. Der Anhänger...
