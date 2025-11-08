Erzgebürger-Gala 2025: Eine Hommage ans Ehrenamt - und eine faustdicke Überraschung ganz zum Schluss

Zehn Preisträger aus dem Erzgebirge wurden am Freitag für ihr selbstloses Engagement in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft geehrt. Ein Gänsehautmoment setzte dem Abend die Krone auf.

Als Erzgebirgslandrat Rico Anton die Bühne mit einer gold-glitzernden Trompete in den Händen betrat, ging ein Raunen durch den Saal im Auer Kulturhaus. Zu diesem Zeitpunkt war die Erzgebürger-Gala schon abmoderiert. „Keine Angst, ich spiele Ihnen kein Ständchen“, löste Anton auf. Tosenden Applaus spendete das Publikum kurz darauf dennoch.... Als Erzgebirgslandrat Rico Anton die Bühne mit einer gold-glitzernden Trompete in den Händen betrat, ging ein Raunen durch den Saal im Auer Kulturhaus. Zu diesem Zeitpunkt war die Erzgebürger-Gala schon abmoderiert. „Keine Angst, ich spiele Ihnen kein Ständchen“, löste Anton auf. Tosenden Applaus spendete das Publikum kurz darauf dennoch....