„Es ist fantastisch“: Seltenes Naturschauspiel im Erzgebirge - Agave blüht nach Jahrzehnten das erste und letzte Mal

In Lauter gibt es derzeit eine besondere Attraktion: Seit kurzem schießt dort eine für die hiesige Region ganz besondere Pflanze mehrere Meter in die Höhe. Was es mit dem botanischen Schauspiel auf sich hat.

Sie mag es trocken und heiß. In ihrer Heimat Mittelamerika bevorzugt sie Standorte wie Schotterhänge. Doch auch in Lauter im Erzgebirge fühlt sich eine hierzulande sehr seltene Pflanze offenbar pudelwohl: An der Auer Straße treibt eine Agave seit vier Wochen ihren Blütenstiel aus. Inzwischen ist er schon 3,60 Meter in die Höhe gewachsen.