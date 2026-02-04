„Es ist wirklich spannend“: Schüler im Erzgebirge nutzen VR-Brillen für Berufsorientierung

Mittels VR-Brillen und 360-Grad-Filmen tauchen Schüler der Oberschule Bergstadt Schneeberg jetzt in die Welt der Berufe ein – und das, ohne das Klassenzimmer verlassen zu müssen.

Berufsorientierung mal anders: Ohne das Klassenzimmer verlassen zu müssen, lernen Schüler der Oberschule Bergstadt Schneeberg Berufe näher kennen. Die Einrichtung nutzt dafür Virtual-Reality-Brillen der Schneeberger Firma Diginetmedia. Diese ermöglichen mittels 360-Grad-Filmen, realitätsnahe Einblicke in Ausbildungsberufe, Arbeitsabläufe...