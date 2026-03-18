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Luchs Juno wurde von einer Wildtierkamera aufgenommen, bevor er vor anderthalb Jahren zunächst verschwand.
Luchs Juno wurde von einer Wildtierkamera aufgenommen, bevor er vor anderthalb Jahren zunächst verschwand. Foto: Catriona Rerat-Blum
Luchs Juno wurde von einer Wildtierkamera aufgenommen, bevor er vor anderthalb Jahren zunächst verschwand.
Luchs Juno wurde von einer Wildtierkamera aufgenommen, bevor er vor anderthalb Jahren zunächst verschwand. Foto: Catriona Rerat-Blum
Aue
Experten sprechen von einer Sensation: Im Erzgebirge vermisster Luchs taucht wieder auf
Redakteur
Von Heike Mann
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Luchsmännchen Juno ist aus dem Westerzgebirge ausgewandert. Jetzt aber hat man ihn weiter östlich nachweisen können. Eine kleine Sensation.

Luchs Juno, im März 2024 in den Wäldern bei Eibenstock ausgewildert, wurde seit anderthalb Jahren vermisst. Doch nun gibt es Hinweise auf seinen Verbleib. Denn seit Anfang des Jahres häuften sich Hinweise auf einen Luchs in der Region zwischen Freiberg, Flöha und der deutsch-tschechischen Grenze des mittleren Erzgebirges. Das Tier war dort in...
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