Experten sprechen von einer Sensation: Im Erzgebirge vermisster Luchs taucht wieder auf

Luchsmännchen Juno ist aus dem Westerzgebirge ausgewandert. Jetzt aber hat man ihn weiter östlich nachweisen können. Eine kleine Sensation.

Luchs Juno, im März 2024 in den Wäldern bei Eibenstock ausgewildert, wurde seit anderthalb Jahren vermisst. Doch nun gibt es Hinweise auf seinen Verbleib. Denn seit Anfang des Jahres häuften sich Hinweise auf einen Luchs in der Region zwischen Freiberg, Flöha und der deutsch-tschechischen Grenze des mittleren Erzgebirges. Das Tier war dort in...