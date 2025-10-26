Familienstreit im Erzgebirge löst Großeinsatz der Polizei aus

Aue
Eine handgreifliche Auseinandersetzung in einem Wohnhaus in Bernsbach hat am Samstagabend Polizei und Rettungsdienste auf den Plan gerufen. Verletzt wurde niemand.
Ein familiärer Konflikt hat am Samstagabend zu einem Großeinsatz der Polizei im Erzgebirge geführt. Gegen 18 Uhr war es in einem Wohnhaus in Bernsbach zwischen einem Mann und seinem Vater zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen, woraufhin ein anderes Familienmitglied die Polizei alarmierte. Die rückte mit einem Großaufgebot an.
