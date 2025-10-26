Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Beim abendlichen Polizeieinsatz in Bernsbach rückte auch eine Spezialeinheit an.
Beim abendlichen Polizeieinsatz in Bernsbach rückte auch eine Spezialeinheit an. Bild: Niko Mutschmann
Beim abendlichen Polizeieinsatz in Bernsbach rückte auch eine Spezialeinheit an.
Beim abendlichen Polizeieinsatz in Bernsbach rückte auch eine Spezialeinheit an. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Familienstreit im Erzgebirge löst Großeinsatz der Polizei aus
Von Niko Mutschmann und Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine handgreifliche Auseinandersetzung in einem Wohnhaus in Bernsbach hat am Samstagabend Polizei und Rettungsdienste auf den Plan gerufen. Verletzt wurde niemand.

Ein familiärer Konflikt hat am Samstagabend zu einem Großeinsatz der Polizei im Erzgebirge geführt. Gegen 18 Uhr war es in einem Wohnhaus in Bernsbach zwischen einem Mann und seinem Vater zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen, woraufhin ein anderes Familienmitglied die Polizei alarmierte. Die rückte mit einem Großaufgebot an.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 28.10.2025
 2 Bilder
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
28.10.2025
3 min.
Warum zahlreiche Menschen in Kurort im Erzgebirge Schlange stehen
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema hat sich am Dienstagmittag eine lange Schlange gebildet.
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema haben am Dienstag viele Menschen gewartet. Manche standen mehr als zwei Stunden für besondere Karten an.
Heike Mann
27.10.2025
2 min.
Überraschender Anbieterwechsel nach über 30 Jahren: Leipziger Firma übernimmt Winterdienst in Hainichen
In Hainichen kümmert sich ein neuer Anbieter um den Winterdienst (Symbolbild).
Nach Jahrzehnten räumt nicht mehr ein lokaler Anbieter Hainichens Straßen im Winter, sondern einer aus Leipzig. Im Stadtrat gab es Zweifel an dessen Ortskenntnis – die Firma beruhigte.
Manuel Niemann
29.10.2025
1 min.
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper.
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.
02.10.2025
1 min.
Einbrecher plündern Garage im Erzgebirge – Simson und Arbeitsgeräte weg
Die Polizei beschäftigt derzeit ein Einbruch in Lauter-Bernsbach.
In Lauter-Bernsbach haben Einbrecher ein Einfamilienhaus samt Garage heimgesucht. Der Schaden geht in die Tausende.
Jürgen Freitag
22.10.2025
1 min.
Mann mit Softair-Waffe sorgt für Großeinsatz der Polizei in Wilkau-Haßlau
Am Dienstagabend kam es in Wilkau-Haßlau zu einem Polizeieinsatz.
Etwa 20 Beamte kamen am Dienstagabend in Wilkau-Haßlau zum Einsatz. Ein Mann mit Softair-Waffe versetzte die Polizei in Alarmbereitschaft.
Sabrina Seifert
Mehr Artikel