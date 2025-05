Feuer, Explosionen und US-Cars bei Blaulicht-Familientag im Erzgebirge: Tausende Besucher erleben Action pur

Ein großer Blaulichttag hat am Sonntag in Schneeberg zahlreiche Besucher angelockt. Neben Feuerwehr, Polizei und Bundeswehr sorgten auch US-Einsatzfahrzeuge für Aufsehen.

Überall funkelt es. Das Blaulicht an den Fahrzeugen ist an. Es gibt Explosionen und Feuer – also Action pur. Beim großen Blaulicht-Familientag, der am Sonntag auf dem Gelände des Kinder- und Jugenderholungszentrum (Kiez) am Filzteich stattgefunden hat, ist für Besucher einiges los gewesen.