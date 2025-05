Feuerwehr bringt Waldbrand bei Eibenstock unter Kontrolle - mit 15.000 Litern Wasser

60 Einsatzkräfte sind am Donnerstag wegen eines Waldbrandes nach Eibenstock ausgerückt. Was hat das Feuer ausgelöst?

Am Donnerstag gegen 14.30 Uhr ist in Eibenstock ein Waldbrand auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmetern ausgebrochen. Der Brandherd lag am Kreuzelweg. Die Feuerwehr setzte insgesamt 15.000 Liter Wasser sowie Netzmittel ein, um das Feuer zu bekämpfen.