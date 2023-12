Feuerwehr-Einsatz kurz vor Weihnachten: Wohnhaus im Erzgebirge nach Brand unbewohnbar

In einem Wohnhaus in Eibenstock ist am Montag ein Brand ausgebrochen. Dabei ist mindestens eine Person verletzt worden. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz.

Böse Bescherung kurz vor Weihnachten: Bei einem Brand in Eibenstock ist mindestens eine Person verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war das Feuer am Montag gegen 9.30 Uhr in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Vordere-Rehmerstraße ausgebrochen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst kamen zum Einsatz. Böse Bescherung kurz vor Weihnachten: Bei einem Brand in Eibenstock ist mindestens eine Person verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war das Feuer am Montag gegen 9.30 Uhr in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Vordere-Rehmerstraße ausgebrochen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst kamen zum Einsatz.