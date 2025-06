Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Brand in Asylbewerberwohnheim

Mehrere freiwillige Feuerwehren sind am Dienstagmorgen wegen eines Brandes in Alberoda ausgerückt. Was bisher bekannt ist.

Feuerwehreinsatz in den frühen Morgenstunden: Gegen 6:30 Uhr sind am Dienstag die freiwilligen Feuerwehren aus Aue, Alberoda und Lößnitz zu einem Brand in einem Asylbewerberwohnheim in Alberoda ausgerückt. Feuerwehreinsatz in den frühen Morgenstunden: Gegen 6:30 Uhr sind am Dienstag die freiwilligen Feuerwehren aus Aue, Alberoda und Lößnitz zu einem Brand in einem Asylbewerberwohnheim in Alberoda ausgerückt.