  • Fotograf aus dem Erzgebirge gelingt seltener Schnappschuss: Flugzeug fliegt vor Sonne entlang

Diese spektakuläre Aufnahme gelang dem Astrofotografen Tino Fanghänel aus Aue.
Diese spektakuläre Aufnahme gelang dem Astrofotografen Tino Fanghänel aus Aue. Bild: Tino Fanghänel
Astrofotograf Tino Fanghänel baut seine Technik auf dem heimischen Balkon auf, immer mit dabei: Britisch-Langhaar-Kater Monchi.
Astrofotograf Tino Fanghänel baut seine Technik auf dem heimischen Balkon auf, immer mit dabei: Britisch-Langhaar-Kater Monchi. Bild: Niko Mutschmann/Archiv
Die neueste Technik von Tino Fanghänel, mit der er die Sonne ins Visier nimmt.
Die neueste Technik von Tino Fanghänel, mit der er die Sonne ins Visier nimmt. Bild: Tino Fanghänel
Tino Fanghänel ist fasziniert von unserem Zentralgestirn. Sonnenstürme versprechen übrigens aktuell Polarlichter.
Tino Fanghänel ist fasziniert von unserem Zentralgestirn. Sonnenstürme versprechen übrigens aktuell Polarlichter. Bild: Tino Fanghänel
Aue
Fotograf aus dem Erzgebirge gelingt seltener Schnappschuss: Flugzeug fliegt vor Sonne entlang
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das nennt man Glück in Fotografen-Kreisen: Gerade als Tino Fanghänel aus Aue sein neues Teleskop auf die Sonne ausgerichtet hatte, flog ein Flugzeug durchs Bild. So gelang eine spektakuläre Aufnahme.

Tino Fanghänel (49) aus Aue, Astrofotograf, ist fasziniert von der Sonne. Um tolle Bilder vom Zentralgestirn des Sonnensystems zu bekommen, hat er sich neue Technik angeschafft. Auf die Lieferung hatte er seit Herbst gewartet, nun endlich am vergangenen Freitag kam das neue Teleskop bei ihm an. Und gleich beim ersten Test gelang dem Auer ein...
