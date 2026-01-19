Fotograf aus dem Erzgebirge gelingt seltener Schnappschuss: Flugzeug fliegt vor Sonne entlang

Das nennt man Glück in Fotografen-Kreisen: Gerade als Tino Fanghänel aus Aue sein neues Teleskop auf die Sonne ausgerichtet hatte, flog ein Flugzeug durchs Bild. So gelang eine spektakuläre Aufnahme.

Tino Fanghänel (49) aus Aue, Astrofotograf, ist fasziniert von der Sonne. Um tolle Bilder vom Zentralgestirn des Sonnensystems zu bekommen, hat er sich neue Technik angeschafft. Auf die Lieferung hatte er seit Herbst gewartet, nun endlich am vergangenen Freitag kam das neue Teleskop bei ihm an. Und gleich beim ersten Test gelang dem Auer ein...