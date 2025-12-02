Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Fertig restauriert ist die Gruft der Familie Lange auf dem Auer Friedhof. Die Arbeiten haben sich über zehn Jahre hingezogen.
Noch vor wenigen Wochen war die Gruft eine Baustelle. Dort hat unter anderem die Steinmetzfirma Scheunert aus Stollberg gearbeitet.
Gleich neben der Gruft der Familie Lange befindet sich diese, die erahnen lässt, welcher Aufwand mit einer Sanierung verbunden ist.
Heinz und Tobias Schramm von der gleichnamigen Schlosserei in Zschorlau haben die Grabplatte aus Kupfer von der Gruft der Familie Lange restauriert.
Fertig restauriert ist die Gruft der Familie Lange auf dem Auer Friedhof. Die Arbeiten haben sich über zehn Jahre hingezogen.
Noch vor wenigen Wochen war die Gruft eine Baustelle. Dort hat unter anderem die Steinmetzfirma Scheunert aus Stollberg gearbeitet.
Gleich neben der Gruft der Familie Lange befindet sich diese, die erahnen lässt, welcher Aufwand mit einer Sanierung verbunden ist.
Heinz und Tobias Schramm von der gleichnamigen Schlosserei in Zschorlau haben die Grabplatte aus Kupfer von der Gruft der Familie Lange restauriert.
Aue
Friedhof im Erzgebirge bewahrt Industriegeschichte
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bauer, Lange, Geßner, Salzer, Gantenberg – das sind Namen, die in Aue bekannt sind. Auf dem Friedhof der Stadt finden sich Grüfte der Familien. Sie zu erhalten, ist eine Mammutaufgabe.

Wer sich Zeit und Muse nimmt, auf dem Parkfriedhof in Aue entlang der Grüfte zu gehen, die gleichzeitig die Einfriedungen der Anlage sind, der kann so wie in einem Buch zur Industriegeschichte der Stadt blättern. Denn die großen Grabanlagen konnten sich vor vielen Jahrzehnten die leisten, die Unternehmen in Aue gegründet und erfolgreich...
