Frontalcrash im Erzgebirge: Zubringer für Stunden voll gesperrt – Drei Schwerverletzte

Aue
Vier Fahrzeuge sind am Montagmorgen auf dem Auer Autobahnzubringer S 255 zusammengeprallt. Mehrere Personen verletzten sich. Zum Unfallhergang hat die Polizei bereits erste Informationen.
Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen im Berufsverkehr auf dem Autobahnzubringer (Staatsstraße 255) bei Aue ereignet. Daran waren laut Polizei vier Fahrzeuge beteiligt. Der Unfall passierte gegen 7.45 Uhr in Höhe des Gewerbegebietes Alberoda, konkret in Höhe der Curt-Bauer-Straße.
