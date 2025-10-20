Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Frontalcrash im Erzgebirge: Zubringer für Stunden voll gesperrt – Drei Schwerverletzte

Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Montagmorgen auf dem Auer Autobahnzubringer gegeben.
Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Montagmorgen auf dem Auer Autobahnzubringer gegeben. Bild: Niko Mutschmann
Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Montagmorgen auf dem Auer Autobahnzubringer gegeben.
Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Montagmorgen auf dem Auer Autobahnzubringer gegeben. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Frontalcrash im Erzgebirge: Zubringer für Stunden voll gesperrt – Drei Schwerverletzte
Redakteur
Von Jürgen Freitag
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vier Fahrzeuge sind am Montagmorgen auf dem Auer Autobahnzubringer S 255 zusammengeprallt. Mehrere Personen verletzten sich. Zum Unfallhergang hat die Polizei bereits erste Informationen.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen im Berufsverkehr auf dem Autobahnzubringer (Staatsstraße 255) bei Aue ereignet. Daran waren laut Polizei vier Fahrzeuge beteiligt. Der Unfall passierte gegen 7.45 Uhr in Höhe des Gewerbegebietes Alberoda, konkret in Höhe der Curt-Bauer-Straße.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
2 min.
Von Hamas übergebene Geisel-Leichen identifiziert
Noch immer werden 13 tote Geiseln im Gazastreifen vermutet. (Archivbild)
Die Hamas hat bisher 15 der 28 getöteten Geiseln an Israel übergeben. Nach dem Waffenruhe-Abkommen fehlen jetzt noch die Überreste von 13 Entführten.
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
22.10.2025
2 min.
Viele kaufen Adventskalender für sich selbst
Klassisch und beliebt: Adventskalender mit Schokolade.
Nicht nur was für Kinder: Die Vorfreude auf die Weihnachtszeit gehört zu den schönsten überhaupt. Adventskalender sind laut einer Umfrage in etlichen Varianten beliebt, aber besonders in einer davon.
06.10.2025
1 min.
Lkw-Unfall auf Autobahnzubringer im Erzgebirge – Fahrer hat Glück im Unglück
Ein Lastwagen ist am Montag vom Autobahnzubringer Aue abgekommen.
Auf dem Autobahnzubringer Aue ist ein Lastwagen von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug landete in einer Böschung.
Jürgen Freitag
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
14:20 Uhr
2 min.
Zwei Schwerverletzte bei Crash in Innenstadt im Erzgebirge – Polizei äußert sich zum Unfallhergang
Update
Die B 101 in Aue musste in Folge des Unfalls voll gesperrt werden.
Ein Unfall hat am Dienstagmorgen mitten in der Innenstadt von Aue zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr geführt. Zwei Fahrzeuge waren auf einer viel befahrenen Kreuzung zusammengestoßen. Was bisher bekannt ist.
Katrin Hofmann, Niko Mutschmann
Mehr Artikel