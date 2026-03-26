Für eine Viertelmillion Euro wird Straße im Erzgebirge schick gemacht

Aue
Auf einem Abschnitt von 130 Metern wird die August-Bebel-Straße in Zschorlau gebaut. Weil auch Trinkwasser- und andere Leitungen saniert werden, wird das Vorhaben richtig teuer.
Schäden an der Trinkwasserleitung und der Verkehrsinfrastruktur bestehen seit längerem in Zschorlau auf einem Teilstück der August-Bebel-Straße. Diese Gemeindestraße soll in diesem Jahr auf einer Länge von 130 Metern gebaut werden. Insgesamt betragen die Kosten dafür laut Bauamtsleiter Holger Meyer-Knietzsch über 500.000 Euro. Darin...
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