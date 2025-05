Gartenhaus brennt im Erzgebirge: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Flammen schlugen aus dem Gebäude, als die Feuerwehren eintrafen. Diese hatten dann auch noch mit der Wasserversorgung zu Kämpfen.

In Aue ist es am Dienstag zu einem größeren Brand gekommen. Gegen 17:15 Uhr wurden die Einsatzkräfte wegen eines brennenden Gartenhauses alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus dem Gebäude, das unmittelbar an ein Wohngehaus grenzte.