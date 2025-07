Geschäfte machen, Umsatz generieren: Was ein Business-Netzwerk einem Hotel im Erzgebirge bringt

Katja Kießig, Direktorin des Hotels am Kurhaus in Bad Schlema, ist Mitglied in einer Vereinigung, in der es darum geht, Geschäfte zu machen. Was konkret diese fürs Hotel bringt.

Mit dem Ansinnen, das „Hotel am Kurhaus" in Bad Schlema bekannter zu machen, ist seine Direktorin, Katja Kießig, vor zwei Jahren dem sogenannten BNI-Chapter Paul Fleming Hartenstein beigetreten. Das ist eine Gruppe von aktuell 54 Unternehmern aus der Region. BNI steht für „Business Network International" und ist ein weltweites Netzwerk....